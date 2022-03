1.000 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Limburg

Een andere opvangplaats waar vluchtelingen terecht kunnen, is de Evangelische Baptistenkerk in Genk, in de Herestraat. De stoelen in de kerk maken daar plaats voor bedden. "Maar er zijn ook culture centra en waarschijnlijk ook sporthallen die hun deuren zullen openen", gaat de gouverneur verder. "Dus momenteel zijn er in Limburg meer een 1.000-tal plaatsen ter beschikking. Nu, mensen zijn heel behulpzaam, maar ze hebben toch ook wel veel vragen. Zo willen ze weten of ze wel verzekerd zijn. Of wat ze moeten doen als het met de vluchtelingen echt niet zou klikken. Dus mensen worden toch meteen geconfronteerd met praktische vragen. Ook openbare besturen zitten met vragen over de voorwaarden voor de opvang."