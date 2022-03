40 jaar geleden scoorde Drukwerk ook in Vlaanderen met de onvervalste smartlap "Je loog tegen mij"

Harry Slinger: "Mijn vader had een eigen kleermakerij en zong altijd. Ik kreeg het zingen met de paplepel ingegoten. Bij verjaardagen zette hij me op de tafel om te gaan zingen. Het maakte emotie los bij mensen, dat had ik al vrij snel door. Mijn moeder was veel ziek, mijn vader had in concentratiekamp Vught gezeten. Dus, er was veel armoede en ellende bij ons in de Jordaan. Als je dan een kleintje hebt dat kan zingen en de boel kan vermaken, is het een plezierige afleiding." (Gigstarter, april 2018)

De drang om mensen te entertainen leidde tot groepjes met ronkende namen als de Hot Patatoe Swingers, Penis Black/Pik Zwart en Theeluik, om uiteindelijk te stranden bij Drukwerk. Intussen werkte Slinger als jongerenmedewerker in Amsterdam-Noord, "waar geen reet te beleven viel en de sfeer van ‘No future’ overheerste". Als aanklacht tegen die situatie, ook omdat men dreigde een plaatselijk jeugdhuis te sluiten, bracht Drukwerk de protestsong "Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord" uit. Marijke van der Pol, echtgenote van Harry Slinger: "Het was een tijd van demonstreren. Tegen woningnood, tegen kernwapens, kernenergie en zure regen, maar ook vóór het milieu." (Thuisbaas, maart 2020)