Aalter opent permanent vaccinatiecentrum: “Nog lang niet aan het einde van de vaccinatiestroom”

Het 'nieuwe' vaccinatiecentrum is heel makkelijk te bereiken, want het zit nu in de oude bib, in de Boomgaardstraat, pal in het centrum. "En het zal even performant zijn als ons vorig centrum, in het Sportpark," zegt De Crem. "Daar moesten sportclubs het bijna 2 seizoenen zonder infrastructuur doen, dus hebben we ons vaccinatiecentrum verhuisd naar de oude bib. Gemeentepersoneel en vrijwilligers hebben het daar in een mum van tijd ingericht, waarvoor we hen heel dankbaar zijn."