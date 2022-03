Amy Courtens van 'K2 zoekt K3' gaat zingen bij coverband 'De Bende'

Met medekandidaat Luca gaat ze dus weer veel zingen de komende tijd. "Hij was echt mijn maatje tijdens het programma. Sinds toen hebben we eigenlijk dagelijks contact", zegt Amy. Van de andere kandidaten en K3 zelf hoort ze wat minder. "Het contact is natuurlijk een beetje verwaterd, maar we sturen elkaar wel eens iets op Instagram."



Amy's avontuur bij K2 zoekt K3 heeft haar leven helemaal omgegooid. "Op straat word ik nog constant herkend en en op de foto gevraagd. En niet alleen hier in Averbode of in Overijse waar ik ben opgegroeid, maar echt in heel Vlaanderen. Maar dat doe ik wel graag, hoor", lacht ze. En de kansen die ze door K2 zoekt K3 krijgt, neemt ze met beide handen aan. "Het eerste optreden is al over een maand. Ik heb er heel veel zin in."