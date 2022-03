Maakt de oorlog in Oekraïne je angstig? "Praat over je gevoelens, en neem afstand van sociale media en het nieuws"

Hoe houd je in deze tijden het hoofd koel en zorg je dat de angst en ongerustheid niet de overhand nemen? "Wij raden mensen aan om in contact te blijven met anderen", zegt Devlieghere. "We merken dat mensen vaak wel over de gebeurtenissen praten, maar niet over wat die met hen doen. Angst is besmettelijk. Het is dus belangrijk om met een persoon te praten die je angst niet extra voedt."

"Mocht je om de een of andere reden niet zo'n vertrouwenspersoon hebben in je omgeving, kun je daarvoor ook terecht bij een psycholoog", zegt Anouck Heulot, psycholoog en dossierbeheerder bij POBOS, adviescentrum voor welzijnszorg. "Al is het maar voor een paar keer om je angsten uit te kunnen spreken."