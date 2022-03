Antwerps stadsbestuur maakt onmiddellijk 100 plaatsen beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft per direct 100 plaatsen vrijgemaakt in het voormalige woonzorgcentrum De Tol in Deurne om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Die plek werd recent nog gebruikt om zeelieden op te vangen die in quarantaine moesten door het coronavirus. “Deze mensen hebben medische hulp nodig en dat kan je als overheid beter begeleiden als je deze mensen collectief opvangt”, vertelt Antwerps burgemeester, Bart De Wever (N-VA).