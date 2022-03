Antwerpenaren versturen drugs via postpakketten naar VS en Colombia

De Antwerpse politie heeft 4 personen opgepakt die verdacht worden van het versturen van drugs via postpakketten. In het najaar onderschepte de douane op de luchthaven van Zaventem twee keer 5 kilogram MDMA die verstopt zaten in postpakketten richting Cali in Colombia en Miami Beach in de Verenigde Staten. Uit het onderzoek bleek dat de pakketjes telkens verstuurd werden vanuit een postpunt in Antwerpen. In samenwerking met Interpol werd nog een pakket MDMA van 5kg onderschept in Bogota, Colombia.