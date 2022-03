Aan de Oekraïense ambassade in Brussel zijn vanmiddag zeven Belgische vrijwilligers vertrokken naar Oekraïne om er te gaan vechten. De Oekraïense president Zelenski had daartoe opgeroepen. Het is de eerste groep mensen die uit ons land vertrekt om de wapens op te nemen en er staan nog achttien mensen klaar om eerstdaags richting de grens met Polen te gaan.