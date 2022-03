Belgische familie uit Schots kasteel gezet na 22 jaar strijd (en een onbetaalde rekening van 230 pond)

Sinds de jaren 70 is het in handen van de Belgische zakenvrouw en miljonair Marian Van Overwaele (71). Maar al sinds 22 jaar is het kasteel mee de inzet van een juridische strijd. Die begon in 1997 toen Van Overwaele weigerde om een rekening van 230 pond (zo'n 270 euro) te betalen in verband met een bruidsmodezaak die ze bezat in Helensburgh.

Volgens Van Overwaele had de rekening niets met haar te maken. Ze betaalde dus niet, ook niet in de jaren die volgden. De niet-betaalde rekening én de bijhorende kosten deden de schuld oplopen tot een duizelingwekkende 30.000 pond (ruim 36.000 euro). In 2000 werd Van Overwaele door een Schotse rechtbank wettelijk bankroet verklaard.