Boutersem geeft voorwaardelijke vergunning voor zes windturbines aan de E40

Het project is door de jaren heen stelselmatig aangepast. In 2014 wilden de bedrijven nog dertig windmolens plaatsen langs de E40, maar na bewonersprotest werd dat aantal naar beneden gehaald. In 2019 ging het nog om zestien stuks, een tijd daarna nog om elf. De vergunning voor die elf turbines werd geweigerd, maar die weigering werd aangekaart bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Dat dossier ligt nu nog steeds bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen: een uitspraak wordt in 2023 verwacht.