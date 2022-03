Brandweerwagen kantelt op weg naar een woningbrand in Nieuwerkerken

Het ongeval gebeurde rond twintig over drie op de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden. Een ladderwagen botste op een auto en belandde op zijn zij. De brandweer was op weg naar een woningbrand in Nieuwerkerken. De brandweerwagen ligt dwars over de straat waardoor de Hasseltsesteenweg is afgesloten en het verkeer moet omrijden. Bij het ongeval raakte drie brandweermannen lichtgewond.