Brandweerzone Kempen opent kazernes voor unieke communie- of lentefoto’s: “poseren op brandladder of op motorkap van politiewagen”

Een unieke locatie zoeken voor je perfecte communie- en lentefeestfoto’s is altijd een moeilijke opdracht. Daarvoor heeft brandweerzone Kempen de juiste oplossing . “Samen met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en het Rode Kruis stellen we onze kazernes ter beschikking voor een fotoshoot”, zegt Sandra Smet, consulent beleid en communicatie van de politiezone. De fotoshoots gaan door op zaterdag 19 maart in de kazernes van Geel, Herentals, Mol, Westerlo en Grobbendonk.