Brussels Airlines nog 189 miljoen euro in het rood in 2021

De Duitse moedergroep Lufthansa ging vorig jaar netto 2,2 miljard euro in het rood. Ook dat is een verbetering tegenover het recordverlies van 6,7 miljard euro in 2020. De passagiersmaatschappijen leden minder verlies dan in 2020 en vrachtafdeling Lufthansa Cargo boekte een recordwinst.

Door "grote onzekerheden", zoals de oorlog in Oekraïne en de economische en geopolitieke gevolgen ervan, geeft Lufthansa Group geen becijferde prognose voor 2022. Maar ze verwacht wel "een verdere verbetering van de operationele resultaten", omdat de vraag naar vliegreizen duidelijk aan het toenemen is. Zo ligt het aantal boekingen voor de paasvakantie en de zomervakantie nagenoeg op het niveau van 2019, klinkt het.