Burgemeester van Steenokkerzeel trekt zelf naar Pools-Oekraïense grens met hulpgoederen: "Hoop terug te keren met vluchtelingen"

“We gaan met twee bestelwagens, één gevuld met hulpgoederen, de andere leeg waarin plaatsen vrij zijn. En indien de Europese wetgeving het toelaat, gaan we kijken of we vluchtelingen kunnen meebrengen. We hebben hier in Steenokkerzeel 7 gezinnen die gastgezinnen willen zijn. Als we de mogelijkheid krijgen om vrouwen en kinderen mee te brengen, zullen we dat zeker doen.”