Bussen gezocht voor Oekraïne: "Afgelopen dagen krijgen we veel aanvragen"

De aanvragen voor bussen komen net in de drukke krokusvakantie. "Veel van onze bussen worden nu ingezet voor de skireizen. Volgende week is er meer capaciteit en is de kans groot dat we effectief naar Polen rijden. Ik denk trouwens dat alle busbedrijven in ons land iets kunnen beteken voor de mensen in Oekraïne. Ik verwacht dat we als sector en met onze federatie iets gecoördineerd kunnen organiseren", besluit Verhoeven.