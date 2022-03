Buurtconciërges moeten ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen

Je boodschappen niet zelf kunnen doen, niet kunnen koken of het huis onderhouden, of simpelweg: eenzaam zijn. Voor heel wat Belgen is dat vandaag nog steeds een harde realiteit. Service flats of woonzorgcentra lijken dan een oplossing, maar de openstaande plekjes zijn schaars. De buurtconciërges moeten voor die problemen een oplossing bieden, en mensen zo langer thuis laten wonen. Het concept werd in het leven geroepen door Hoplr, een Belgische buurtorganisatie.