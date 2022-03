Code geel of helemaal weg met die coronabarometer? Overlegcomité staat voor belangrijke keuzes

Code geel betekent dat we af zijn van de meeste coronaregels. De regels voor testen, quarantaine en isolatie houden we nog even, tenzij de ministers van Volksgezondheid daarover volgende week anders beslissen. Mogelijk evolueren we naar het principe "wie ziek is, blijft thuis" en zal je je alleen moeten laten testen als je symptomen hebt én een onderliggende aandoening.

Het Overlegcomité kan natuurlijk ook beslissen dat de coronacrisis zo onder controle is dat alle regels in de prullenmand kunnen. In dat geval wordt de coronabarometer gewoon afgeschaft. Dat voorstel ligt op tafel, maar het is niet duidelijk of het ook een kans maakt.