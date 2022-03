Confortluxe uit Wervik houdt inzamelactie voor zusterbedrijf in Oekraïne

Meteen is er een golf van solidariteit ontstaan. "Ondanks hun eigen ellende steunen onze Oekraïense collega's de regio's die harder getroffen zijn. En hier willen we ook niet stil zitten. Zaterdag van 9 tot 17 uur organiseren we een inzamelactie in het cultureel centrum De Spil in Roeselare. We willen vooral dekens, warme kledij, conserven, droge voeding, tandpasta, tandenborstels, luiers en babyvoeding. We openen ook een rekening. Met het gestorte geld zullen we nog meer goederen kopen. Begin volgende week vertrekt een eerste vrachtwagen. We brengen alles tot aan de Pools-Oekraïense grens. Een Poolse partner zal de goederen dan tot aan onze fabriek brengen. Die ligt maar op 20 km van de grens", zegt Filip Van De Vyvere.