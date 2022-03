David uit Leuven ging zijn Oekraïense schoonbroer ophalen aan de grens: "Huilende kinderen en schreeuwende vrouwen"

"Zaterdagnacht om één uur stak Olena's broer de grens over. 16 jaar, helemaal door Oekraïne gereisd. Hun oudere broer stond 500 meter verder, maar die konden we niet meenemen. Een vreselijke situatie", zegt David. "We zijn snel weer vertrokken richting Warschau, maar we waren zo emotioneel kapot dat we onderweg moesten stoppen. Er was geen enkel bed vrij onderweg, dus hebben we in de auto geslapen."