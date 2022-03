De fruitvlieg: eerste volledige blauwdruk van alle cellen van deze minuscule held van de wetenschap

Twee jonge onderzoekers aan weerszijden van de Atlantische Oceaan coördineerden de verzameling en verwerking van alle gegevens: Jasper Janssens, een bijna afgestudeerde doctoraatsstudent in het labo van Aerts aan VIB en KU Leuven, en Hongjie Li, nu assistent-professor aan het Baylor College of Medicine maar tot voor kort onderzoeker in Luo's lab in Stanford.

"We wilden een volledige celatlas maken voor de volwassen fruitvlieg", zegt Hongjie Li. "Op deze manier zouden we in staat zijn om een uitgebreide categorisering van celtypes te verkrijgen, waarbij we onze nieuw data vergeleken met bestaande kennis en er ook heel wat nieuwe vergaarden. Verder konden we nu voor het eerst systematisch de expressie van genen vergelijken tussen mannetjes- en vrouwtjesvliegen over het gehele organisme, waarbij we interessante verschillen ontdekten in de nieren van de vlieg."

Het team volgde twee complementaire strategieën om zijn doel te bereiken, voegt Jasper Janssens toe: "We hebben metingen uitgevoerd op elk individueel orgaan zodat we wisten welke resultaten van welk weefsel afkomstig waren, maar daarnaast hebben we ook het hele hoofd en lichaam gebruikt om er zeker van te zijn dat we geen enkele cel zouden missen."

Het resultaat is Tabula Drosophilae - genoemd naar Drosophila melanogaster, de Latijnse naam van de fruitvlieg. De dataset bevat meer dan 580.000 cellen, terug te brengen tot meer dan 250 verschillende celtypes. "Veel van deze celtypes zijn voor het eerst gekarakteriseerd in onze studie," aldus Janssens. “Daarnaast zijn er ook nog veel onbekende celtypes, die de basis gaan vormen voor toekomstige studies.”