Definitief geen slipschool in Kampenhout, minister weigert vergunning

De politie oefent al jaren haar rijvaardigheden op een stuk militair domein in het Hellebos in Kampenhout, maar had sinds 2016 geen vergunning meer voor de activiteiten. Een aanvraag daarvoor is nu definitief geweigerd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Eerder had de provincie Vlaams-Brabant ook al een vergunning geweigerd. Zowel de minister als de provincie delen daarmee de visie van het lokaal bestuur om van de zone natuurgebied te maken. Het college van burgemeester en schepenen is dan ook zeer tevreden met de weigering.