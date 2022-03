Discriminatie op de huurwoningmarkt in Brugge: Je kan maar beter Bart of Els heten als je een huis zoekt

Burgemeester De fauw wil iets doen aan die discriminatie door makelaars maar vooral particuliere verhuurders te sensibiliseren. "We gaan eerst duidelijk maken wat de bevindingen zijn van dit onderzoek. Er is geen enkele reden om op basis van etnische afkomst of op basis van inkomen te discrimineren. We gaan in eerste instantie inzetten op training en vorming. Eind volgend jaar zal er op basis van dezelfde discriminatiegronden opnieuw onderzoek gevoerd worden om het verschil te meten. We zullen ook testen uitvoeren. En we zullen optreden tegen wie zich - ondanks een training - niet aanpast."

Volgens burgemeester Dirk De fauw hebben makelaars het soms moeilijk omdat de eigenaar van de huurwoning voor wie ze werken, tegenwerkt: "Makelaars weten eigenlijk dat zo'n discriminatie niet kan. Maar ze zeggen dat er klanten zijn die liever niet verhuren aan buitenlanders of werklozen. Ook daarover willen we vorming geven aan makelaars. We zullen hen tips geven om hun klanten te woord te staan. Ze zullen leren hoe ze een klant duidelijk kunnen maken dat er niet kan gediscrimineerd worden zonder het risico te lopen dat ze die klant verliezen."