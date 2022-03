Een "kiddybus" brengt peuters van opvang naar school in Langemark

Zoals de foto al doet vermoeden, is de "Kiddy Bus" geen echte bus. De bijzondere bolide is overdekt en beschikt over 6 zitplaatsen. "De wagen wordt geduwd en rijdt als een grote buggy", zegt Heidi Devreker, coördinator van de buitenschoolse kinderopvang in Langemark-Poelkapelle. "De voertuigen bestaan al een tijdje, maar worden nog niet zoveel gebruikt. In onze gemeente zagen we het bij een crèche, die het gebruikte om met de kleintjes op uitstap te gaan. We vonden dat een goed idee en hebben het uitgetest."