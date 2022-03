"Exodus" van 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen in een week tijd: "Angst, stress en vooral de vraag: wat nu?"

In Duitsland komen intussen ook Oekraïense vluchtelingen aan, de meeste van hen met de trein vanuit Polen. Volgens officiële cijfers zijn dat er een 5.000-tal, maar dat is volgens correspondente Charlotte Waaijers in Berlijn hoogstwaarschijnlijk een onderschatting. "Oekraïeners kunnen vanuit Polen vrij reizen, niet iedereen wordt geregistreerd aan de grenzen."

Net als in Polen is bij veel mensen hier ook de vraag als ze aankomen: waar kunnen ze terecht? "In Duitsland wonen een 135.000-tal Oekraïners, dat is niet zo'n grote gemeenschap. Sommige mensen die hier aankomen, zullen hun kennissen gaan opzoeken. Veel mensen willen in Duitsland blijven, al geven anderen ook aan dat ze verder willen reizen. De Duitse spoorwegen maken dat ook mogelijk voor hen," zegt Waaijers.

Ook in Duitsland is de solidariteit groot. "Mensen komen zelf naar de stations om opvangplekken aan te bieden, via het platform Airbnb worden ook vrije plaatsen aangeboden. De eerste dag van de oorlog werd in Duitsland ook een platform opgericht dat mensen die een slaapplek hebben koppelt aan mensen die een plek zoeken. Daar zijn nu al 78.000 mensen die 173.000 plekken aanbieden."