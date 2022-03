Grafgrot van meer dan een kilometer lang bleef 2.500 jaar verborgen in Frankrijk 

Meer dan een kilometer. Zo lang is de ondergrondse begraafplaats die ontdekt werd in Charente (La Rochefoucauld-en-Angoumois om precies te zijn), een plaats in Frankrijk ten noordoosten van Bordeaux. Volgens het Franse ministerie van Cultuur, dat met de ontdekking naar buiten kwam, is het daarmee "een van de grootste grafgrotten in Frankrijk, misschien wel in Europa". De grot is bovendien 3.000 à 4.000 jaar oud en extreem goed bewaard.

Meer zelfs: de grot bevat niet alleen de typische stalagmieten en stalactieten zoals we ze kennen uit de grotten van Han en elders, maar ook duidelijke tekens van menselijke aanwezigheid, die de ontdekkers een enorme historische rijkdom deden vermoeden. Er zijn tastbare overblijfselen van het leven en de rituelen van mensen van kinderen die er rondliepen en wiens voetafdrukken in de modder bewaard bleven, tot restanten van het eten van vlees.