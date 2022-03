Erfgoedorganisatie Herita gaat kasteel van Heers restaureren: "Een hoopvol verhaal"

Vlaanderen heeft de vzw Herita nu aangesteld om het kasteel te restaureren en open te stellen voor het publiek. "De restauratie en herbestemming van het kasteel van Heers is momenteel één van de mooiste én meest uitdagende erfgoedprojecten in Vlaanderen", vindt directeur Matthias Francken van Herita. "We zijn vereerd dat we het vertrouwen krijgen om dit in goede banen te leiden. Het is een plek van schoonheid en geschiedenis, waar we een nieuwe toekomst aan zullen geven."