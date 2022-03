Frankrijk schrapt mondmaskerplicht en vaccinatiepas vanaf 14 maart

De wintergolf van COVID-19 is al enkele weken aan het afnemen. Na een piek op 25 januari, is het aantal gevallen van COVID-19 gestaag gedaald. Bij het weekgemiddelde stond het aantal nieuwe besmettingen gisteravond op 53.152, tegenover ruim 70.000 een week geleden.



Ook in de ziekenhuizen, waar 2.329 mensen op intensieve zorg liggen, neemt de druk af.