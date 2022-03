Geen Russische kunstschatten meer te zien in Amsterdam: Hermitage breekt met moedermuseum in Sint-Petersburg

De Hermitage Amsterdam heeft zich lang afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin, zegt het museum. “Politiek richt zich immers op de alledaagse werkelijkheid en onze oriëntatie ligt bij de kunstschatten en -stromingen die eeuwen omspannen.” Maar dat was niet langer houdbaar, geeft het museum toe. Enkele dagen geleden had het Hermitage op sociale media een boodschap gezet: "Stichting Hermitage Amsterdam is ontzet over de inval in Oekraïne. We veroordelen deze ten zeerste.” Te weinig en te laat, vonden critici.