Genkse familie zet zich al meer dan 25 jaar in voor Oekraïense families: “We rijden maandag naar de grens”

De familie van Mario Fama zet zich al meer dan 25 jaar in voor noodlijdende mensen in Oekraïne, via vzw ISKRA. De band met het land is erg warm, met name door hun financiële adoptiezoon Mikolla. De oorlog met Rusland gaat bij het gezin dan ook door merg en been. “We zamelen momenteel geld, voedsel en medicijnen in om naar de grens van Oekraïne te brengen”, zegt Mario.