Gent wil wel, maar kan niet: "Plekken voor skateparken zijn heel moeilijk te vinden"

"Als er elk jaar zowat 2.000 á 3.000 inwoners bijkomen, zijn daar ook altijd gezinnen met kinderen bij. Die hebben nood aan woningen, maar natuurlijk ook aan parken, scholen, ontspanningsmogelijkheden, en dus ook aan sportruimtes. Dat kunnen voetbalvelden zijn, maar we kregen ook al vragen om meer basketbal- en volleybalzalen, er is intussen ook al een tekort aan zwemwater. En er zijn de urban sports: stadssporten zoals skateboarden, freerun en obstacle courses. Die hebben allemaal plaats nodig, maar die is niet in zo'n grote mate voorhanden. We zijn aan het zoeken, en soms kunnen we een plek tijdelijk inrichten. Maar het gebeurt dan wel soms dat de kosten veel te hoog zijn voor zo'n tijdelijke inrichting, en dan lukt het ook niet. Er zijn wel degelijk middelen genoeg. We hebben voor alle soorten sporten zowat 60 miljoen euro uitgetrokken. Alleen blijft het zoeken naar geschikte locaties, zowel binnen als buiten", zegt Bracke.