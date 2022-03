Gloednieuwe weekmarkt start in Morkhoven op vraag van inwoners

“Twee jaar geleden hebben wij een bevraging gehouden bij de oudere bevolking in Morkhoven. Daaruit bleek dat er een grote vraag was naar winkelen in eigen dorp”, vertelt burgemeester van Herentals, Mien Van Olmen (CD&V). “Hier in Morkhoven hebben we wel een bakker en een drankenhandel, maar voor de rest geen echte winkel met dagelijkse goederen.”