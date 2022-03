Groot scherm op Gentse Sint-Pietersplein voor de bekerfinale voetbal: “Extra dag Gentse Feesten in april”

Stad Gent zal tijdens het paasweekend een groot scherm voorzien op het Sint-Pietersplein om voetbalfans ook in de eigen stad te laten meegenieten van de bekerfinale. AA Gent plaatste zich gisteren voor die finale in Brussel, na een spektakelwedstrijd tegen Club Brugge, het werd 0-3. Maar niet alle Buffalosupporters kunnen terecht in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En daarom belooft de stad dat ze de match ook in Gent zelf zullen kunnnen volgen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), die trouwens ook zelf fervent AA Gent-fan is, hoopt op winst en een heus volksfeest. "Een soort extra dag Gentse feesten, maar dan in april."