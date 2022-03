Nog meer straten in Oelegem worden zone 30: "Inwoners willen minder sluipverkeer"

“Mobiliteit is aandachtspunt nummer één in heel onze gemeente”, vertelt Luc Redig (Groen), schepen voor Mobiliteit. “We gaan het doorgaand verkeer in Oelegem nog meer proberen afremmen. Dat doen we door de geplande zone 30 naar heel de dorpskern uit te breiden.” Ranst kondigde eind vorig jaar al aan dat alle dorpskernen in de gemeente een zone 30 zouden worden.



Het gemeentebestuur van Ranst voelt zich gesterkt door een bevraging bij 900 willekeurig gekozen inwoners van Oelegem. "We zien twee grote conclusies. Zowel buiten als binnen de dorpskern ondervinden inwoners hinder van doorgaand verkeer. Ze vinden ook dat er ook te snel gereden wordt."