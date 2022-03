"Juice channels" of onlineroddelkanalen in Nederland: klokkenluiders of gewiekste konkelfoezers? 

De juice channels laten zich vaak kritisch uit over de traditionele mediakanalen. "De reden waarom wij juicechannel__ zijn begonnen is omdat we de mainstream media te soft vinden en ze delen ook niet de waarheid of alle inside informatie", verklaren de makers van het account juicechannel__ op hun eigen website. Sommige volgers reageren daarom met veel lof omdat er door hun werk schot in de zaak komt. Zo denken ze dat Lil Kleine nog steeds op vrije voeten zou zijn als de beelden niet gedeeld waren.

Zo vonden ze dat de Nederlandse media, waaronder RTL Boulevard en Shownieuws, niet kritisch genoeg waren over de bekende Nederlanders die beschuldigd werden van seksueel overschrijdend gedrag bij "The Voice of Holland". Zij geven als oorzaak aan dat de klassieke roddelboekjes te dicht bij de BN'ers staan en dat ze daardoor nieuws achterhouden.