Superfans openen "K-pop winkel" in Sint-Niklaas: albums en gadgets van Zuid-Koreaanse muziekgroepen

K-pop is een muziekgenre uit Zuid-Korea dat razend populair is bij jongeren. Het is vrolijke popmuziek, veelal gebracht door een jongens- of meisjesgroep. Het genre ontstond al in de jaren '90, maar begon in het Westen pas fans te vergaren na de lancering van Youtube in Zuid-Korea in 2008. Sanny en Yasna waren er als een van de eersten bij. "In 2009 leerden we voor het eerst K-pop kennen en we waren meteen fan", herinnert Sanny zich. "Toen kenden we nog niet echt andere fans, maar in de loop der jaren werd het genre alsmaar bekender."