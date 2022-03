Mooi weer doet ijsjesverkoop verdrievoudigen op Kinderboerderij Mikerf

Het mooie weer deze krokusvakantie lokt veel mensen naar Kinderboerderij Mikerf in Brasschaat. Dat merken ze daar aan de verkoop van hun hoeve-ijs, vertelt Lieve Vermeire, directrice van Kinderboerderij Mikerf. “Ons ijs is een grote troef. We maken het zelf met de melk van onze koeien. Met het mooie weer explodeert de verkoop. We kunnen amper volgen met het draaien van vers ijs. Zondag zijn er 500 ijsjes verkocht, dat is enorm veel in vergelijking met vorige week.”