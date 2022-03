Koningin Paola acht weken out door breuk aan rechterbovenarm

Enkele jaren geleden kreeg de koningin een beroerte, maar ze herstelde daar volledig van. Intussen is ze 84 jaar oud.

Onlangs kwam de koningin nog in de aandacht met een ontwapenend eerlijk interview in een documentaire van RTBF, waarin ze vertelt over haar moeilijkheden en gebreken in haar familiale leven. Ook koning Albert en de kinderen van het koningspaar gaan in die documentaire openlijk in op die thema's.