Liveblog - Alweer een onrustige nacht in Kiev met 4 explosies, vandaag zitten Rusland en Oekraïne opnieuw rond de tafel

Daniel Demoustier is net terug van de frontlinie in Oekraïne waar hij voor de EBU (European Broadcasting Union) werkte als cameraman. Demoustier draait al jaren beelden in uiteenlopende conflictzones.



"We zijn gekomen in iets wat alles overtreft", deelt hij zijn ervaringen in "De ochtend" op Radio 1. "We mogen ook niet vergeten wat er gebeurd is in Syrië, ook waanzinnige taferelen. Maar voor de mensen is dit véél herkenbaarder: we zien hier ook "onze" westerse steden. Je bent echt wel in Europa als je in Kiev door de straten wandelt. En daarenboven komt die vreselijke nucleaire dreiging van Rusland. Dit is een ander (oorlogs)niveau."