Luchthaven Oostende draait  komende zomer weer op volle toeren

Rutsaert is blij dat de luchthaven opnieuw kan voldoen aan de wensen van de passagiers. "De mensen hebben de wil om te reizen duidelijk teruggevonden", klinkt het. "Ze vragen ook al lang wanneer we die Turkse en Tunesische bestemmingen weer zouden opstarten. We kijken er naar uit om die mensen te verwelkomen op onze luchthaven."

Ook Bulgarije wordt voor het eerst sinds 2019 weer opgenomen in het vluchtschema. "Ook dat is goed nieuws voor onze luchthaven, want daar vliegen steeds meer mensen naartoe", besluit Rutsaert.