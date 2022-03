Ludwig D'Hose uit Lierde strikt  wielerlegende Eddy Merckx voor inzamelactie Oekraïne

D’Hose heeft ook Johan Musseeuw kunnen overtuigen om zijn gezicht en naam aan de actie van vriendin Natalia te verbinden. Zij verzamelt voedingsmiddelen en medicijnen voor haar landgenoten in Oekraïne. Zelf verhuisde ze 14 geleden van Oekraïne naar ons land, en sinds 2 jaar woont ze in Lierde in de Vlaamse Ardennen. Ze vindt het moeilijk om de mensen in haar thuisland te zien lijden, en wil hen steunen door voeding en medicatie te verzamelen en toe te sturen. Haar broers zijn nog in Oekraïne, en kunnen niet vertrekken. Ze voelt er zich niet goed bij.