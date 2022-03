Emmanuel Macron officieel kandidaat om zichzelf op te volgen als Frans president

Macron maakte zijn kandidatuur bekend via een brief aan de Franse bevolking die in regionale kranten is gepubliceerd. "Ik ben kandidaat. Ik zoek opnieuw jullie vertrouwen", schrijft Macron daarin. Hij wil samen met de Fransen een "Frans en Europees antwoord" vinden op de "uitdagingen van deze eeuw". Samenwerken loopt overigens als een rode draad door zijn brief. Hij belooft een aantal dingen in zijn tweede termijn ook anders aan te pakken. "We zijn niet in alles geslaagd. Er zijn dingen die ik met de ervaring van nu zonder twijfel anders zou doen", geeft hij toe.

Hij verwijst in zijn brief ook naar de "nostalgische" radicaal-rechtse kandidaten Le Pen en Zemmour die in het verleden zouden leven: "Het is door met nederigheid en helderheid naar het heden te kijken, door niets van onze durf, wil en onze zin in de toekomst op te geven, dat we zullen slagen. De uitdaging is om het Frankrijk van onze kinderen op te bouwen en niet om het Frankrijk van onze kindertijd te herkauwen," benadrukt Macron.