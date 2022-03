Meer dan 1.000 extra plaatsen in secundair onderwijs Stad Antwerpen

De stad Antwerpen is de laatste jaren drastisch verjongd. Na de capaciteitsuitbreidingen in de basisscholen, volgt een gelijkaaridige operatie voor het secundair. Tegen 2025 zijn er 5.000 extra plaatsen nodig. Het Stedelijk Onderwijs engageert zich vandaag om 1.000 plaatsen voor zijn rekening te nemen. Het investeert daarom 35,7 miljoen euro in renovatie en nieuwbouw van scholen.

Concreet komen er plaatsen bij in Lyceum Groenhout op het Zuid, Lyceum Expo op het Kiel, Lyceum Merksem en Lyceum Waterbaan in Deurne. 700 van de 1.000 plaasten zullen over twee schooljaren al beschikbaar zijn. Voor het eerst zal het Stedelijk Onderwijs ook een studierichting Latijn-Grieks aanbieden, dat gebeurt in Merksem.