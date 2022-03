Van blitzkrieg naar weerstand tegenstander doen verschrompelen: hoe Poetin tactiek in Oekraïne lijkt te veranderen

Want hoewel Poetin bij het begin van de invasie beweerde dat Rusland enkel militaire doelwitten zou viseren, worden intussen ook steeds meer woonwijken en burgers getroffen. De "softening"-tactiek lijkt Poetin op dit moment dus al toe te passen in de grote steden, zoals Kiev, Charkov en de zuidelijke stad Marioepol. Die zou door de Russen zo goed als omsingeld zijn.



Volgens het stadsbestuur bestoken de Russen er noodzakelijke infrastructuur, met daarbij ook burgerdoelwitten en is er geen of amper toegang tot water of voedsel. Gevreesd wordt dat er al honderden doden zijn gevallen en het is ook moeilijk om de gewonden te verzorgen.