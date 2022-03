Recordaantal van 32.000 openstaande vacatures in regio Antwerpen: "Alle sectoren kreunen onder tekort aan personeel"

Febrauri 2022 heeft het record verpulverd van het aantal nieuwe vacatures in de regio Antwerpen. Bedrijven zochten 23.844 nieuwe werknemers. Samen met de niet-ingevulde vacatures van januari komt dat op 32.000 openstaande vacatures. "Het economisch herstel na de coronacrisis was er sneller dan verhoopt. De vraag stijgt en als het aanbod wil volgen, heb je mensen in de productie nodig. Die zijn er nu niet", zegt Pieter Leuridan van werkgeversorganisatie Voka op Radio 2 Antwerpen. "In productie en techniek gaat het over zo'n 9.000 vacatures, in de haven 4.000. Maar ook andere sectoren zoals de administratie, waar vroeger nooit problemen waren, kreunen onder het personeelstekort."