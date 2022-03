Oekraïense leeuwen veilig en wel de Poolse grens over

De twee leeuwen zijn erg verzwakt door het transport doorheen oorlogsgebied. Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum vermoedt dat het niet makkelijk was om voedsel te vinden voor de dieren. "Ze zullen op krachten moeten komen als ze straks toekomen in de dierentuin". Wanneer de leeuwen richting ons land vertrekken is nog niet duidelijk. "Dat hangt af van de zoo in Poznan. Als daar te weinig plaats is, vertrekken we al over enkele uren richting Polen om ze op te halen. Indien er wel plaats is, laten we de dieren even aansterken en vertrekken dan over enkele dagen".