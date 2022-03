Cherson ingenomen, explosies in Kiev, "geen vooruitgang" bij Russisch konvooi naar hoofdstad: dag 8 van de oorlog

In het zuiden van Oekraïne hebben Russische troepen intussen de havenstad Cherson ingenomen. Na verschillende tegenovergestelde berichten over de situatie in de stad, heeft de burgemeester gemeld dat Russische soldaten in het centrum zijn en het lokale overheidsgebouw zijn binnengedrongen.

"Ik heb de Russische militairen gevraagd om niet op burgers te schieten", aldus burgemeester Igor Kolykhaev. "Er zijn geen Oekraïense militairen in Cherson, enkel burgers en mensen die willen leven." Cherson is een stad van zo'n 300.000 inwoners, strategisch gelegen aan de Dnjepr, de lange rivier die Oekraïne helemaal van noord tot zuid doorsnijdt.

President Zelenski is in zijn video van afgelopen nacht niet concreet ingegaan op de situatie in Cherson. Zijn kabinet liet aan persagentschap AP weten dat het geen commentaar kan geven "terwijl de gevechten nog gaande zijn". Cherson is de eerste grote stad die de Russen hebben ingenomen sinds de invasie begon een week geleden.