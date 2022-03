Oekraïners waren bij de eerste buitenlandse mijnwerkers in Limburg

Het kleine museum is ondergebracht in Barak 15 en dat soort gebouw maakt op zich ook al deel uit van de geschiedenis van die migratie. Het waren de Duitse bezetters die zulke barakken tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden om er krijgsgevangenen en verplicht tewerkgestelden in onder te brengen. Aanvankelijk waren dat vooral Oekraïners die gevangen genomen werden toen de Duitsers hun land binnenvielen. "Maar velen van hen waren zo verzwakt dat ze niet geschikt waren voor het zware labeur in de ondergrond. De Duitsers zetten daarom Russische krijgsgevangenen aan het werk want die waren nog wel fitter." Aan het woord is stadsgids Patrick Heymans die rondleidingen geeft in het museum.