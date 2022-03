Voetbalclub OHL gaat jonge Oekraïense voetballers opvangen

De voetbalclub doet voor de opvang van spelers een beroep op de supporters van OHL. “Die mensen moeten uiteraard ergens verblijven, dus onderdak krijgen. We hebben die vraag aan onze supporters gesteld om gastgezin te zijn. Maar het is daarnaast ook de bedoeling dat we hen kunnen laten voetballen en dat ze trainingen mee kunnen volgen, zodat ze toch kunnen bezig zijn met het spel terwijl ze op de vlucht zijn”, zegt Filip Van Doorslaer.

Naast een oproep voor gastgezinnen, vraagt OHL ook om kleding of voedsel te doneren. Maar ze zijn ook op zoek naar mensen die de Oekraïense taal spreken om te tolken of eventueel les te geven. Wie wil helpen kan dat laten weten via community@ohl.be.