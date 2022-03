Bedrijf in Rumbeke heeft enorme olievoorraad: "Bij een tekort moeten wij 90 dagen kunnen bevoorraden"

Momenteel is er nog bevoorrading genoeg in de raffinaderijen in België volgens Martin Coene. "Eenmaal de raffinaderijen niet meer bevoorraad worden, moeten wij voor 90 dagen ver kunnen bevoorraden. Die strategische reserve moet er altijd zijn." Zoals Unitank in Rumbeke zijn er nog een aantal bedrijven in België, onder andere in Oostende, Gent en Antwerpen. Die bedrijven moeten er dus voor zorgen dat de voorraad gegarandeerd blijft. Vandaar dat de tanks goed beveiligd zijn. "Wij hebben een eigen systeem om die te beveiligen, die zijn inderdaad goed bewaakt."