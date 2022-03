Oostendse vissers zien af door dure gasprijzen: "We kunnen de prijzen niet doorrekenen aan de klant"

De vissers kunnen de winkelprijs alleen beïnvloeden door meer of minder vis aan te voeren. "Het is stilaan zelfs goedkoper om helemaal niet uit te varen", zegt Vieren. "Nu is echt vechten om te overleven. De enige hoop die we hebben, is dat de brandstofprijzen snel dalen."

"Natuurlijk is niet vissen ook geen optie", gaat Vieren verder. "Dan moet je mensen ontslaan, terwijl we hen niet mogen kwijtgeraken. Als ze een andere job vinden, zitten wij in de toekomst met een bemanningstekort. Daarom moeten we die mensen tevreden houden door toch te blijven varen."